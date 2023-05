LASK-Frauen sind Meister

Die LASK-Frauen fixierten die Titelverteidigung in der OÖ-Liga.

Die bisherige Statistik des Teams von Trainer Benjamin Stolte ist beeindruckend: 15 Siege in 15 Spielen, ein Torverhältnis von 116:4. Die Linzerinnen setzen sich jetzt bereits das nächste Ziel: "Unser großes Ziel ist es, die Relegation zu schaffen und in die 2. Liga aufzusteigen", sagt Stolte.

Während die LASK-Frauen in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben haben, durfte die Askö Vorchdorf in der Frauenklasse Südwest die ersten Zähler einfahren. Am Wochenende feierte das Team von Trainer Manuel Mayr gegen Weibern (5:0) den ersten Sieg. Überragende Frau des Spiels gegen die Hausruckviertler war Lisa Maria Steiner mit fünf Toren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.