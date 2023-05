LASK Amateure OÖ brauchen dringend Schützenhilfe

Mit jeder Runde wird die Titelchance der LASK Amateure OÖ in der Regionalliga Mitte geringer: Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Leoben, die Steirer müssen also zwei Mal stolpern.

Die vergangenen Wochen machen wenig Hoffnung: Mit zehn Siegen in Serie stürmte die Mannschaft von Ex-Rapid- und Bayern-München-Angreifer Carsten Jancker in Richtung Aufstieg in die 2. Liga. Kann Deutschlandsberg am Freitag Leoben bremsen?

Den Druck müssen die LASK Amateure OÖ gleichzeitig mit einem Sieg in Kalsdorf aufrechterhalten. Egal, in welcher Liga in der kommenden Saison gespielt wird, eines ist fix: Trainer Patrick Enengl verlängerte seinen Vertrag. "Er hat bewiesen, dass er ein absoluter Fachmann im Bereich der Spielerentwicklung ist", erklärte LASK-Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic über den vormaligen U18-Trainer der Akademie. "Es macht sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Die Entwicklung geht stetig nach oben", sagte Enengl. "Die Wertschätzung, die ich vom ganzen Verein spüre, bedeutet mir sehr viel." Er bereitete etwa Luca Wimhofer und Gabriel Zirngast den Weg zum Bundesliga-Debüt.

Torhüter-Talent Lukas Jungwirth wurde ebenso langfristig an den LASK gebunden: Der 19-Jährige unterschrieb bis 2026. Mit Tobias Lawal, der in der kommenden Saison nach dem Abgang von Alexander Schlager die Nummer eins in der Bundesliga wird, und Nikolas Polster, derzeit an Vorwärts Steyr verliehen, stehen beim LASK drei Nachwuchs-Teamtorhüter unter Vertrag.

Sulimani-Doppelpass bei WSC Hertha?

Auch Ligakonkurrent WSC Hertha stellte die Weichen für die Zukunft: Harun Sulimani, aktuell noch als Stürmer aktiv, wird Sportchef. Ob der 31-Jährige den Doppelpass mit seinem Bruder spielen wird, ist offen: Trainer Emin Sulimani hat seinen bis Sommer laufenden Vertrag noch nicht verlängert.

