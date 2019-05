Landesliga gegen OÖ-Liga

Am Donnerstag fordert Landesligist Schwanenstadt Edelweiß Linz, den Favoriten aus der OÖ-Liga. Das Team von Spielertrainer Kiril Chockchev wurde in diesem Pokal-Bewerb schon drei Mal zum Cup-Schreck, hat mit Oedt, Wallern und Micheldorf drei OÖ-Ligisten eliminiert. Das hat Spuren in der Meisterschaft hinterlassen. "Die Cup-Schlachten sind an die Substanz gegangen", sagt Klubmanager Helmut Nussbaumer. Nach dem 2:1 gegen Sattledt ist sein Klub im Westen immerhin drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

