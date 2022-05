Landescup: Oedt hat Titel im Visier

Titelaspirant Askö Oedt, aktuell Zweiter in der OÖ-Liga punktgleich hinter Weißkirchen/Allhaming, gastiert bei Abstiegskandidat Grün-Weiß Micheldorf. Der Meisterschaftsdritte St. Martin im Mühlkreis trifft mit Heimvorteil auf die DSG Union Perg, die Oedt am Freitag ein 1:1 abgerungen hat. Der Gewinner dieses Pokalbewerbs – das Endspiel steigt am 26. Mai – darf sich über 10.000 Euro und einen Startplatz im ÖFB-Cup freuen.

OÖ-Liga-Schlusslicht Askö Donau Linz ist auf der Suche nach einem Trainer für die neue Saison fündig geworden. Am 1. Juli übernimmt Adnan Kaltak (36), der seit Sommer 2019 St. Peter/Au in der zweiten niederösterreichischen Landesliga betreut, das Zepter.

Morgen (17 Uhr) steigt in St. Oswald bei Freistadt das Finale des OÖ-Ladies-Cups, in dem der LASK gegen Nebelberg haushoch zu favorisieren ist. Zuletzt gab es in der OÖ-Frauenliga einen 15:1-Sieg.