Was ist wichtiger – Punkte in der Meisterschaft oder der Finaleinzug im Landescup? Vier OÖ-Ligisten sind in den kommenden Tagen im Zwiespalt: Heute sind mit Oedt, St. Martin/Mühlkreis, Perg und Micheldorf jene vier Halbfinalisten im Liga-Einsatz, die am kommenden Dienstag um den Einzug in das Cup-Finale kämpfen. "Unser Fokus liegt eindeutig auf dem Klassenerhalt in der Liga", sagt Micheldorf-Coach Hubert Zauner, der heute in der OÖ-Liga St.