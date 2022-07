Kurze Wege für die Regionalligisten

Von einigen Vereinen wurde die Regionalliga Mitte aufgrund der großen Distanzen zu Auswärtsspielen kritisiert. Allem voran in der OÖ-Liga fand sich in der vergangenen Saison kein Verein, der in diese Liga aufsteigen wollte. Der Ruf nach einer Fusionierung mit dem Salzburger Fußballverband und der damit verbundenen Erweiterung auf vier Regionalligen wird immer lauter, ist aber vorerst aufgrund der soeben begonnenen gewohnten Meisterschaft kein Thema.

So weit und beschwerlich gewisse Auswärtsfahrten in die Untersteiermark oder nach Kärnten auch sind, so gibt es ebenso die regionalen Duelle. Heute (17 Uhr) empfängt der Liga-Neuling – die LASK-Amateure – in Pasching die Innviertler Kicker aus Gurten. Morgen (19 Uhr) wird dann das zweite Derby zwischen Vöcklamarkt und den Jungen Wikingern Ried angepfiffen.

Auch die WSC Hertha erspart sich dieses Wochenende eine weite Reise mit dem Bus und bleibt zuhause im Mauth-Stadion. Gegner ist heute Abend um 19 Uhr Bad Gleichenberg.