Kroatische Teamspielerin beim LASK

LINZ. 2015 hatte Tea Krznaric beim Burschen-Team der Askö Dionysen Traun begonnen, im diesjährigen Sommer kehrte sie als kroatische Nationalspielerin zum LASK nach Oberösterreich zurück. "Ich fühle mich beim LASK sehr wohl", strahlt die 18-jährige Edeltechnikerin. In ihren Lehrjahren heimste das Ausnahmetalent zahlreiche sportliche Lorbeeren ein: 2020 durfte sie beim österreichischen Serienmeister St. Pölten schon mit 16 Jahren erstmals mit der A-Mannschaft mittrainieren, war auch am Double mit Einsätzen beteiligt. "Meine Highlights waren die Champions-League-Spiele gegen Besiktas (Anmerkung: 7:0) oder Juventus (1:4)."

Trotzdem wechselte sie im Frühjahr 2022 zum ZNK Split in ihre kroatische Heimat. "Weil ich einfach etwas Neues ausprobieren wollte." Mit Split errang Krznaric sowohl Meistertitel als auch Cupsieg – und wurde sogar in das kroatische Nationalteam einberufen. Jetzt will sie mit dem LASK Titel holen: Nach dem 12:0 vom Wochenende gegen Antiesenhofen/Ried führt ihr Team mit vier Siegen in vier Spielen makellos die Tabelle der Frauen-OÖ-Liga an. (pich)