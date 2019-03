Krenglbach bekommt „Hilfe von oben“

KRENGLBACH. Der Klub aus der 1. Klasse Mitte-West siegte bei Nachwuchsgewinnspiel „Immer ein Leiberl“

Sparkasse-OÖ-Filialleiter Patrick Wilhelm überreichte in Krenglbach 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Rawa

Mit insgesamt acht Mannschaften ist der SV Fenastra Krenglbach im Nachwuchsbereich am Start. Vier Teams stellt der Verein aus der 1. Klasse Mitte-West selbstständig, bei den älteren vier Mannschaften wird in Spielgemeinschaften der Doppelpass mit Bad Schallerbach und Wallern gespielt. Kein Wunder, dass ein neuer Trikotsatz gerne gesehen wird. Beim Nachwuchsgewinnspiel „Immer ein Leiberl“ von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und Erima sicherte sich der Klub 15 neue Trikots und einen Matchball.

Bei der Jugendarbeit vertraut Krenglbach nicht nur auf aktive Kampfmannschaftsspieler als Betreuer, mit Erich Renner, OÖ-Liga-Coach von Bad Ischl, kann man auch auf einen echten Fachmann bauen. Der 50-Jährige ist als Co-Trainer bei der U11-Mannschaft aktiv.

So funktioniert Gewinnspiel

Auch in dieser Woche kann wieder ein Verein gewinnen. Die Abstimmung auf nachrichten.at läuft immer von Montag bis Mittwoch (bis 12 Uhr) – der Verein mit den meisten Stimmen gewinnt. Anschließend wird an dieser Stelle ein Siegerfoto mit Bericht über den jeweiligen Klub in der Unterhaus-Beilage veröffentlicht. Voten Sie Ihren Lieblingsverein zum Sieg!

