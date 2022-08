Königliches Spiel für Schasching

Trotzdem war das Spiel ein echtes Highlight, das Schasching und Co. nie vergessen werden. Das hat auch mit einem besonderen Besuch zu tun: Vor dem internationalen Duell schaute sogar ÖFB-Teamstar und Madrid-Legionär David Alaba bei seinen Landsfrauen vorbei.

Landescup: In die dritte Runde geht es am morgigen Dienstag beim Transdanubia Landescup. Eine interessante Partie steigt in Bad Schallerbach: Der OÖ-Liga-Absteiger hat im Sommer aufgerüstet, empfängt als nunmehriger Landesligist das OÖ-Liga-Top-Team von Oedt. Ein ligainternes Duell steigt in Wallern: Der Tabellenführer der höchsten Liga des Bundeslandes empfängt den amtierenden Landescup-Titelverteidiger St. Martin.