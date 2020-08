Kleinmünchens Ikone hofft auf Zeit ohne Corona

Ein idealer Zeitpunkt, um auf Binders tragende Rolle im Frauen-Fußball zurückzublicken: Die gebürtige Wienerin startete 1982 ihre Karriere mit dem runden Leder beim ESV Ostbahn XI. Nach einer dreijährigen Pause wegen einer Bandscheibenoperation hatte sie 1995 bei der Union Kleinmünchen ihr Comeback gefeiert – wo sie 2009 auch ihre Fußballschuhe an den Nagel hängte. Binders Bilanz ist beeindruckend: Drei Staatsmeistertitel, zwei österreichische Cupsiege, ein Meistertitel in der 2. Liga, vier Meisterteller in der oö. Landesliga und zwei Pokalsiege im OÖ.-Frauencup stehen zu Buche.

Ihre größte Motivation? "Die Liebe zum Fußball und die Möglichkeit, einen Mannschaftssport auszuüben und dementsprechend zu unterstützen." Herausforderungen hatte sie auch in ihrer Zeit als Funktionärin schon einige zu bewerkstelligen: Neben dem Neubau von Kleinmünchens Klubhaus oder einem großen Wasserschaden zählt sie auch Corona dazu: "Alleine die Beschaffung von Desinfektionsmitteln war eine Challenge." Weshalb ihr Wunsch für die Zukunft relativ einfach ist: "Gesundheit und eine Zeit ohne Corona."

Artikel von Helmut Pichler