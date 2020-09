Kleinmünchen: Eine Marke im Frauenfußball

Happy Birthday, Union Kleinmünchen! Heute auf den Tag genau vor 40 Jahren bestritt der Klub beim 4:2 gegen Aspern sein erstes Liga-Spiel in der damaligen Staatsliga – vier Jahrzehnte später sind die Linzerinnen aus Österreichs Frauenfußball-Landschaft nicht mehr wegzudenken.

Kleinmünchens Obfrau Christl Holzmüller kann sich an die Anfänge noch sehr gut erinnern: "Im Winter 1979/80 gab es die Überlegungen, dass ein Frauen-Team aus Oberösterreich am ÖFB-Cup teilnimmt." Worauf der damalige Mauthausen-Trainer Alois Mitterndorfer mehrere ehemalige Spielerinnen zusammentrommelte. Neben Holzmüller, die selbst vom SVS Linz die Fronten wechselte, konnten auch Kickerinnen aus Bad Schallerbach, St. Martin/Traun, Mauthausen, Edt/Lambach, Gaflenz, Ranshofen und Lichtenberg für die neue "Oberösterreich-Auswahl" begeistert werden. Die Union Kleinmünchen nahm die Neulinge auf – und eine echte Erfolgsgeschichte begann.

Das erste Pflichtspiel der Vereinsgeschichte am 30. März 1980 im Cup gegen den regierenden Meister Elektra Wien ging zwar knapp 0:1 verloren – die starke Leistung ermutigte aber die bunt zusammengewürfelte Mannschaft. "Wir durften einmal in der Woche trainieren, ansonsten war der Platz von den Männern besetzt. Mittlerweile stehen wir mindestens drei Mal wöchentlich auf dem Trainingsplatz ", sagt Holzmüller.

Im darauffolgenden Herbst wagten sich die Debütantinnen in die Meisterschaft – auf Platz fünf in der Premieren-Saison folgten bis zum ersten schmerzvollen Abstieg aus dem Oberhaus im Jahr 2008 acht Meistertitel, sechs Cupsiege und ein Supercupsieg. Zum 30. Geburtstag kehrte man in die Bundesliga zurück.

Aufstieg zum Jubiläum?

Mit den Ex-ÖFB-Kapitäninnen Gerti Stallinger und Nina Aigner, der aktuellen Hoffenheim-Legionärin Laura Wienroither oder Rosi Wimmer, der "Fußballerin des Jahres 1985", schafften zahlreiche Akteurinnen von Kleinmünchen den Sprung in die rotweißrote Nationalauswahl. "Wenn ich mir vorstelle, welche Mannschaft wir hätten, wenn alle geblieben wären, tut einem schon das Herz weh", sagt Holzmüller.

Weh getan hat mit Sicherheit auch der zweite Abstieg der Vereinsgeschichte im Jahr 2018. Im Jubiläumsjahr soll die neuerliche Rückkehr gelingen – nach dem gestrigen 0:1 bei der Vienna liegt die Reindl-Elf in der Tabelle der 2. Liga nach zwei Runden auf Platz vier. Im kommenden Jahr wird die große Jubiläumsfeier coronabedingt nachgeholt – vielleicht ja wieder "erstklassig" …

