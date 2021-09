Kleines Linzer Derby in der OÖ-Liga

Seit drei Jahren wartet die Union Edelweiss auf einen Derbysieg gegen den Stadtrivalen – umgekehrt haben die Blau-Gelben aus Kleinmünchen seit fünf Jahren auf dem Edelweiss-Platz kein Spiel mehr gewonnen. "Wir haben jetzt in der Liga zwei Siege hintereinander gefeiert, sind aus dem Formtief zu Saisonbeginn heraußen. Aber auch Donau ist gut drauf. Es wird ein geiles Derby", sagt Edelweiss-Sportchef Lukas Moser. Ähnlich sieht es Donau-Sportchef Kurt Baumgartner: "Auch wenn wir zuletzt unglücklich gegen Wallern verloren haben, wir spielen seit einigen Runden einen super Fußball. Die Tagesform und das Glück des Tüchtigen werden entscheiden."

Gut in Form sind auch die Jungen Wikinger in der Regionalliga: Vier der jüngsten fünf Partien konnte das Team von Trainer Stefan Offenzeller gewinnen. Als Belohnung gab es vor dem heutigen Auswärtsspiel in Weiz Perspektivspielerverträge für 13 junge Talente – darunter die Drittliga-Kicker Moser, Rossdorfer, Wiesinger, Wörndl, Mayer, Diomande, Akrap, Coco und Schlosser.