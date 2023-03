In Gurten verlängern die Kicker mit ihrem Trainer

Am Samstag gelang im Derby gegen das Amateurteam des LASK der zweite Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause. Fabian Wimmleitner (12./Elfmeter) und Tobias Schott (58.) trafen für Gurten – und stießen die Schwarz-Weißen nach nur einem Spiel wieder von der Tabellenspitze.

Positive Nachrichten gab es für Gurten auch schon vor dem Derby: Peter Madritsch hat seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2024 verlängert, geht in seine sechste Saison mit dem Drittligisten. Entscheidenden Anteil an der Verlängerung hatten auch seine Kicker: "Unsere beiden Kapitäne Thomas Reiter und Simon Schnaitter sind auf mich zugekommen und haben mir signalisiert, dass die Mannschaft gerne mit mir weiterarbeiten möchte", sagt Madritsch.

Ebenfalls mit zwei Siegen in die Frühjahrssaison ist OÖ-Ligist Askö Oedt gestartet. "Wir werden sicher nicht Meister", hatte Oedt-Präsident Franz Grad vor dem Auftakt gesagt – am Samstag wurde Dietach 6:2 abgeschossen. "Wir waren noch in der Winterpause", klagte Dietach-Trainer Daniel Ruttensteiner nach dem ersten Spiel seines Teams in der Rückrunde. Voll da war hingegen der FC Wels bei seinem Frühjahrsstart: Adem Acuma erzielte in der 95. Minute in Friedburg das 1:0-Goldtor. "Ein ganz wichtiger Sieg", jubelte Neo-Wels-Coach Goran Kartalija.

