Kein gutes Ende für SKU in Horn: 1:2-Niederlage

Wenn seine Mannschaft den Führungstreffer schießt, reißt es Jochen Fallmann gar nicht mehr von der Trainerbank, der SKU-Coach kommt eher ins Grübeln: "Nach dem Führungstor verfiel die Mannschaft wieder in einen alten Trott, fast als ob sie Angst vor dem Gewinnen hätte", sagte Fallmann nach dem Schlusspfiff in Horn. Philipp Schobesberger hatte in der 3. Minute den Führungstreffer für die Amstettner erzielt, Peter Tschernegg hatte den Ball per Kopf an den Elfmeterpunkt abgelegt und der Ex-Rapidler ihn im Fallen unhaltbar für Horns Tormann Fabian Ehmann getroffen.

Danach spielten aber nur noch die Waldviertler. U21-Nationaltorhüter Elias Scherf hielt mit Glanzparaden die Führung seiner Elf aufrecht, aber in der 14. Minute war auch er machtlos, als Burak Yilmaz ganz feinen Kombinationsfußball der Waldviertler mit dem Ausgleichstreffer abschloss. Nachdem die Stange (40.) und Kapitän Lukas Deinhofer auf der Linie (52.) retteten, machten sich die Mostviertler die Niederlage dann selber: Marco Stark brachte in der 53. Minute mit einem ungenauen Zuspiel im Aufbau Sebastian Leimhofer vor dem eigenen Strafraum schwer in Bedrängnis, Benjamin Mulahalilovic luchste diesem den Ball ab und verwandelte zum 2:1-Siegtreffer für Horn. Von einem Podestplatz stürzte der SKU damit in der Tabelle auf den sechsten Rang in das gut situierte Mittelfeld ab.