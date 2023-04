Kein Druck bei den LASK-Amateuren

Geht die Siegesserie der LASK Amateure in der Fußball-Regionalliga auch morgen (19 Uhr) im Derby gegen Vöcklamarkt weiter? Die Schwarz-Weißen spielen ein beeindruckendes Frühjahr, haben zuletzt sechs Siege in Serie gefeiert und von den insgesamt acht Frühjahrsspielen sieben gewonnen.

Ein Erfolgslauf, der den LASK auch weiter vom Aufstieg in die 2. Liga träumen lässt – der Rückstand auf Leader Leoben beträgt weiter nur zwei Punkte. "Wir haben nie ein großes Thema daraus gemacht. Es hat einfach sportlich seine Entwicklung genommen", sagt LASK-Amateure-Trainer Patrick Enengl.

Den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse würde man natürlich annehmen – "Muss" ist er aber nicht. Enengl: "Die Jungs können ohne Druck in die Spiele gehen." Egal wie es am Ende ausgeht – für den 29-Jährigen wird es wohl bald als Bestätigung seiner Arbeit eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags geben: "Es laufen Gespräche, die sehr positiv sind."

