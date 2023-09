Kaum mehr Gegenwehr bei "1b-Causa"

LINZ. Seit dieser Saison sind die Teams aus den beiden Landesligen erstmals dazu verpflichtet, ihre bisherigen Reserve-Teams in einem Meisterschaftsmodus in den 2. Klassen antreten zu lassen. Mit ganz wenigen Ausnahmen ist noch kein Team so richtig erfolgreich – was die bereits vor der Einführung dieser Regel entbrannte Diskussion nun wieder neu aufflammen lässt. Der Tenor hat sich aber geändert. Während zu Beginn das Gros der Klubs dem Projekt eher ablehnend gegenüberstand, kann man sich nun zumindest ein bisschen damit anfreunden. "Sportlich ist es sicher eine Aufwertung. In Zeiten, in denen man kaum noch Funktionäre findet, ist der organisatorische Aufwand aber enorm", erklärt Alois Schwarz, Sportchef von Landesliga-Ost-Verein Neuzeug.

Ähnlich sieht es mit Norbert Beham der Sportliche Leiter von Landesliga-West-Klub Esternberg. "Ich war immer ein Verfechter des Reservebewerbs. Aufgrund des Entgegenkommens der Gegner, weshalb wir immer vor der Kampfmannschaft spielen, können wir damit leben. Anders wäre das aus organisatorischer Sicht nicht zu stemmen."

Traun das Team der Stunde

Die größte Überraschung der Landesliga Ost ist weiterhin der SV Traun: Gegen St. Florian (2:1) gelang der sechste Sieg im siebenten Spiel. Und das, obwohl die Elf von Trainer Markus Erbschwendtner beim Stand von 0:1 ab der 55. Minute sogar mit zehn Mann antreten musste. Trotzdem konnte das Spiel noch gedreht werden. Während Traun den Osten anführt, ist Gmunden im Westen ganz vorne: Nach dem 3:0 gegen Gschwandt ist der Leader weiter ungeschlagen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.