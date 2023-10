Drama in Regionalliga: Kapitän vom Wiener Sportclub im Koma

WSC-Kapitän Philip Dimov war nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Gegenspieler regungslos auf dem Boden liegen geblieben und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Partie wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen. Aktuell befinde sich der 33-Jährige im künstlichen Koma und sei in den besten medizinischen Händen, so der Traditionsverein in einem ersten Update.

