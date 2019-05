Jung-Tormänner im Blickpunkt

LINZ. Wimmer, Duna und Tokic: Drei junge Schlussmänner hielten für ihre OÖ-Klubs am vergangenen Wochenende Siege fest.

Indir Duna behält auch in aktuell schwierigen Zeiten bei Stadl-Paura den Durchblick. Bild: Hörmandinger

Es war das Wochenende der Torhüter-Talente in der Fußball-Regionalliga. Stadl-Paura (6:3 im Derby gegen Vöcklamarkt), Gurten (3:2 bei WSC/Hertha) und FC Wels (1:0 in Deutschlandsberg) fuhren wichtige Erfolge ein. Im Blickpunkt standen bei allen drei Sieger-Teams die Jung-Goalies:

Indir Duna, ATSV Stadl-Paura: Valentino Maric hatte sich in der Herbstsaison das Kreuzband gerissen, Moritz Lüftner die Schulter gebrochen, weshalb sich Stadl-Paura in der Wintertransferzeit nach einem neuen Torhüter umsah. Das war gar nicht so einfach: Erst am allerletzten Übertrittstag kam Indir Duna von Zweitligist FC Juniors OÖ. Dort war der 18-jährige Bosnier dritter Tormann. "Ein echter Glücksgriff. Er ist ein überragender Tormann, ich traue ihm eine gute Karriere zu. Er hat uns im Frühjahr schon einige Partien gerettet", sagt Trainer Markus Waldl.

Felix Wimmer, Union Gurten: Auch Gurtens Felix Wimmer ist erst 20 Jahre alt. In der Rieder Akademie ausgebildet, sammelte der Schlussmann von 2015 bis 2017 erste Erfahrungen im Erwachsenenbereich bei Landesligist Altheim. Im Sommer 2017 führte ihn der Weg schließlich nach Gurten. "Er hat sich richtig gut entwickelt", sagt Gurten-Sportchef Franz Reisegger. Mit 1,80 Metern zählt Wimmer zu den eher kleineren Torhütern der Liga – Reisegger schwärmt vor allem von den fußballerischen Fähigkeiten des Youngsters. Beim 3:2 gegen WSC/Hertha hielt er mit zwei Glanzparaden den Sieg fest. Auch beim Gegner aus Wels stand mit Daniel Kovacic ein 20-Jähriger zwischen den Pfosten.

Andreas Tokic, FC Wels: Der jüngste Tormann der OÖ-Liga-Drittligisten stand am Freitag für den FC Wels in Deutschlandsberg zwischen den Pfosten: Andreas Tokic ist erst 17 Jahre alt. Sein bisheriger Karriereverlauf ist speziell: Der gebürtige Kufsteiner kam 2018 von der Jugendabteilung des deutschen Drittligisten Hansa Rostock nach Wels, hatte sich selbst angeboten. Weil FC-Wels-Stammtormann Manuel Langeder mit der Schulter Probleme hat, bekam der Tiroler seine Chance. "Er hat Anlaufzeit benötigt, hat seine Sache in Deutschlandsberg aber sehr gut gemacht", sagt FC-Wels-Sportchef Juan Bohensky.

