Jetzt träumt Diamant Linz vom FC Barcelona

"Wir haben wieder Geschichte geschrieben", jubelte Diamant-Linz-Obmann Agan Fejzic. Sein Team hat sich nach Siegen in der Vorrundengruppe F der Futsal-Champions-League gegen den zypriotischen Meister AEL Limassol (5:1), den griechischen Titelträger AEK Athen (3:1) und Schottlands Champion Aberdeen (9:0) für die Hauptrunde der Königsklasse qualifiziert. Der Erfolg gegen die Schotten bedeutete zudem den höchsten Sieg eines österreichischen Futsal-Klubs auf internationaler Ebene. Fejzic: "Es ist unglaublich, dass wir das in Oberösterreich vor unserem eigenen Publikum vollbracht haben. 20 Jahre versuchen es schon österreichische Klubs, in die Hauptrunde zu kommen, Bisher haben es nur wir geschafft."

Nach der Saison 2021/22 stehen die Linzer nun zum insgesamt zweiten Mal in der Hauptrunde des Bewerbs, in dem es von 22. bis 27. Oktober um den Einzug in die Eliterunde geht, wo auch europäische Topklubs wie der große FC Barcelona oder Sporting Lissabon warten könnten. "Träumen darf erlaubt sein", sagt Fejzic.

Lob von der UEFA

Zunächst gilt es aber einmal, den aktuellen Erfolg zu realisieren. "Wir haben Oberösterreich gut vertreten und ein cooles Event auf die Beine gestellt." Für das gab es auch Lob von allen Seiten: nicht nur von der UEFA, sondern auch von Sport-Stadträtin Karin Hörzing. Die Champions League im Oktober noch einmal nach Linz zu holen, wäre jedoch zu kurzfristig gewesen: "Auf die Vorrunde haben wir uns seit April vorbereitet. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr."

Mit Erfolgen wie diesem soll auch der Futsal-Sport im Land an Popularität gewinnen: "Wir wollen keine Konkurrenz zum Fußball sein, sondern eine Option. Wir möchten die Umgebung anstecken und neue Leute dazugewinnen."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

