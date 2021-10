Jetzt Spielerin statt Referee

"Hobbymäßig habe ich schon immer gespielt, jetzt bin ich erstmals bei einem Verein", begründet die 43- jährige Juristin ihren "Seitenwechsel".

Ob die ehemalige Spiel-Leiterin jetzt selber in die Rolle der reklamierenden Kickerin schlüpft und Kritik an ihren Nachfolgerinnen übt? "Nein, im Gegenteil – weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass man sich in dieser Funktion bemüht, immer eine gute Leistung zu bieten." Der Respekt steht für sie an vorderster Stelle – das lebt die Nationalratsabgeordnete der Grünen jetzt auch als Hobby-Fußballerin vor. "Vor Fehlern ist niemand gefeit, und auch bei berechtigter Kritik zählt für mich immer der respektvolle Umgang. Denn vor allem in den untersten Spielklassen werden sich selten hochkarätige Referees tummeln, die sonst nur Spiele der Bundesliga leiten", sagt Sirkka Prammer, die zuletzt auch bei der EM der Parlamentarier mit Platz zwei eine gute Figur abgab. (pich)