Innviertlerin führt Sturm Graz in Königsklasse

"Das war unser großes Ziel", sagt die Maturantin der Fußball-Akademie St. Pölten, nachdem im Vorjahr just im allerletzten Meisterschaftsspiel gegen Austria Wien (2:4) Platz zwei und damit die Teilnahme an der Königsklasse verpasst wurde. Heuer gelang dieses Vorhaben vorzeitig, weil die Blackies schon vor der Niederlage im Top-Spiel am Samstag gegen Liga-Dominator St. Pölten (0:4) den Vizemeister fixiert hatten. "Ich möchte eine Kapitänin sein, die sich für alle einsetzt und sich persönlich dadurch weiterentwickelt", sagt Schasching, deren Leistungen auch ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann nicht verborgen blieben: Zuletzt kam sie gegen Luxemburg und die Schweiz zum Einsatz. (pich)