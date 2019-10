In Naarn liegen die Nerven blank

Nach der 0:3-Heimpleite gegen Admira Linz wird die Landesliga-Luft für Naarn im Osten immer dünner. Weil Eric Rössl nach der 2:3-Derbypleite gegen Schwertberg den Trainersessel geräumt hat, ist Michael Aichinger fortan der wichtigste Protagonist an der Seitenlinie. "Michael war zuletzt im U24-Team und als Co-Trainer in der Kampfmannschaft tätig. Er bekommt jetzt die Chance, die Mannschaft die nächsten Spiele bis zur Winterpause zu betreuen. Wir wollen die Klasse unbedingt halten", sagt Markus Lugmayr-Lettner, Sektionsleiter der Union Naarn.

Auf dem Platz setzen die Machland-Kicker auf eine ordentliche Portion Routine. Über 700 Liga-Einsätze an Erfahrung sollten dabei helfen, wieder in sicheres Fahrwasser zu rudern. Mit dem reaktivierten Dominik Tauber, der bis auf ein kurzes Gastspiel bei der Union Perg seit mittlerweile 25 Jahren seine Fußballschuhe für die Union Naarn schnürt, soll die Aichinger-Elf wieder an Stabilität gewinnen. Beim 0:3 am Samstag half das aber alles nichts – lediglich mit zwei Gelb-Roten Karten traten die Hausherren in Erscheinung.

Weshalb es nach dem Schlusspfiff sogar zu einem Ordnereinsatz kam, den Referee Thomas Schweighofer angefordert hatte. Kurios: Schon während der Partie hatte Naarns Linienrichter Cengiz Yildiz aufgrund der Leistung des Unparteiischen die Fahne hingeworfen und das Weite gesucht. Ex-Spielerlegende Thomas Lettner musste als neuer Assistent einspringen. Erhitzte Gemüter im Abstiegskampf...

Kammers Hoffnung im Keim erstickt

Verschärft hat sich die Lage auch in der Landesliga West bei Aufsteiger Kammer: Nach einem kurzen Hoffnungsschimmer, dem 3:1-Heimsieg gegen Peuerbach, musste das Team von Neo-Trainer Josef Madlmayr den nächsten Dämpfer einstecken. Bei Bad Wimsbach kam das Schlusslicht 6:0 unter die Räder. Der Nicht-Abstiegsplatz ist bereits acht Punkte entfernt.