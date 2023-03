Im Regionalliga-Frühjahr wartet brisanter Dreikampf

Jetzt wird der Aufstiegskampf in der Fußball-Regionalliga ein echter Krimi: Am Freitag hatten die LASK Amateure OÖ Tabellenführer Leoben (2:0) gestürzt und sich mit dem Sieg an die Drittligaspitze geschoben – am Samstag zog WSC/Hertha Wels nach: Das Team von Trainer Emin Sulimani besiegte Kalsdorf zum Frühjahrsauftakt 3:2.

Zur Pause lagen die Hausherren 0:2 zurück – Lukas Ried (48.), Hector Galiano (58.) und Amar Hodzic (87.) drehten aber in der zweiten Hälfte die Partie. "In der ersten Halbzeit ist nicht viel zusammengelaufen. In der Pause haben wir dann umgestellt und drei Mal gewechselt, da waren wir ab der ersten Minute da", sagt WSC/Hertha-Coach Emin Sulimani, der nach dem Goldtor im Finish auch eine kuriose Gelbe Karte sah: "Schiedsrichter Skalic hat mir erklärt, dass ich die Gelbe stellvertretend für den überschwänglichen Jubel auf unserer Bank bekommen habe. Dann nehme ich sie gerne."

Zwei Punkte hinter Tabellenführer LASK Amateure OÖ

Dank des Sieges ist sein Team wieder voll dabei, liegt nur zwei Punkte hinter Leader LASK Amateure OÖ. Jenes Trio, das aktuell in der Tabelle vorne liegt, hat sein Interesse am Aufstieg auch schon bekundet – und die dafür notwendigen Zulassungsunterlagen abgegeben.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger