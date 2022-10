Im Klub der 100er: Das sind die ältesten Fußballklubs des Landes

1908 gab es mit dem Linzer Sport-Club (LSK, L.S.C.), der 1919 im LASK aufgegangen war, den ersten OÖ-Klub, der unter Mithilfe prominenter Fußballer aus Wien seine ersten Spiele absolvierte. Die Anfänge waren gemacht – immer mehr Vereine wurden ins Leben gerufen. Aus teils kuriosen Gründen: Ein Niederländer machte etwa 1908 auf der Heimreise aus Afrika in Linz halt und brachte den unter der Donaubrücke badenden Jugendlichen aus Linz und der damals noch eigenständigen Gemeinde Urfahr das bis dahin in dieser Region unbekannte Fußballspiel bei. Als der Niederländer wieder abreiste, ließ er neben seinem Lederball auch Begeisterung für diesen neuen Sport zurück. 1912 wurde die Sportvereinigung Urfahr auch offiziell gegründet. Bis heute sind die Urfahraner der älteste Fußball-Klub des Bundeslandes, der aktuell noch im Unterhaus aktiv ist. Auch der Welser SC, der 1975 mit der Hertha fusionierte, sowie der FC Germania Ried – mittlerweile als SV Ried bekannt – gehören zu den Pionieren in Oberösterreichs Fußballgeschichte.

Ausstellung im Museum

Eine besondere Aufarbeitung von 100 Jahren Fußballgeschichte – der SV Ebensee feiert heuer sein rundes Jubiläum – gibt es in den nächsten Wochen in Ebensee. Noch im November wird im örtlichen Zeitgeschichtemuseum eine Ausstellung zu den Anfängen des Fußballs im Inneren Salzkammergut eröffnet. Bereits im Jahr 1921 wurde das Spiel von Franz Promberger aus dem Stift Seitenstetten nach Ebensee gebracht, ehe man nach dem Zweiten Weltkrieg Zeiten erlebte, die heute unmöglich erscheinen. So gewann der SV Ebensee (2. Klasse) 1946 gegen den LASK (1. OÖ-Liga) vor 2500 Zuschauern mit 3:1.

Kurios ist auch die Geschichte von Österreichs TV- und Radio- Sportreporterlegende Heribert Meisel, der ab 1946 in Ebensee die Funktion des Sektionsleiters ausübte und eine Top-Mannschaft zusammenstellte: Sein Onkel war Schuhmachermeister in Ebensee, Meisel zog bei ihm ein und wurde nebenbei Reporter bei der Salzkammergutzeitung. "Es war eine große Zeit", erzählte Meisel später. Über die Fußball-Derbys zwischen Ebensee und Gmunden schrieb er in seinem Buch "Tor, Toor, Tooor": "Die Fußball-Schlachten zwischen Ebensee und Gmunden zählten zu den nervenaufpeitschendsten Ereignissen, die das Salzkammergut je erlebte. Sonderdampfer wurden eingesetzt, um Tausende von Schlachtenbummlern von einem Seeufer zum anderen zu bringen."

Meisel zog es später zum ORF nach Wien, 1963 war er auch der erste Moderator des legendären "Aktuellen Sportstudios" im ZDF. In Ebensee sind die Derbys zwischen dem SV und der Askö Ebensee bis heute die Höhepunkte des Jahres.