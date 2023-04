Im Hause Madritsch regiert das runde Leder

Wie der Vater, so der Sohn: Im Hause Madritsch trifft dieses Sprichwort definitiv zu. Während Papa Peter als Trainer von Fußball-Regionalligist Gurten – am Wochenende 0:1 gegen Leoben – seit mittlerweile zehn Jahren die Erfolgsgeschichte der Innviertler in der dritthöchsten Spielklasse prägt, läuft es auch für Sohn Diego aktuell blendend: Nach seinen ersten beiden Einwechslungen für Bundesligist SV Guntamatic Ried durfte der 17-Jährige zuletzt gegen Wolfsberg sogar sein Startelf-Debüt feiern, stand auch beim 1:3 gegen Hartberg in der ersten Elf. "Es ist schön zu sehen, dass er sich gerade für seinen Aufwand in den vergangenen Jahren belohnt", ist Familienoberhaupt Peter Madritsch über die Entwicklung seines Sohns stolz.

Der nicht nur viel im fußballerischen Bereich von seinem Vater gelernt hat: "Zu den wichtigsten Tipps gehören natürlich jene Parameter, die auch ich versuche vorzuleben. Bodenständigkeit ist dabei extrem wichtig." Empfehlungen, die der Junior gerne annimmt: "Er unterstützt mich überall, wo es nur möglich ist, mit voller Kraft und hat so wahnsinnig viel für mich gemacht. Dafür bin ich ihm sehr dankbar." Eine Fußballerfamilie – auch der jüngste Madritsch-Sohn Fabio (15) ist im U16-Akademieteam der SV Ried aktiv –, in der natürlich auch eine starke Frau nicht fehlen darf: "Meine Frau Bettina ist immer unser Anker. Ohne sie könnten wir drei Männer der Leidenschaft Fußball nicht in dieser Art und Weise nachkommen", sagt Peter Madritsch.

Madritsch offen für Profifußball

Ob Madritsch senior irgendwann noch einmal dem Junior in den Profibereich folgt? "Ich bin offen dafür", sagt Gurtens Coach, der im Sommer am "Internationalen Fußball Institut" in Ismaning ein siebenmonatiges Studium zum professionellen Spielanalysten macht und in seine sechste Saison als Gurtens Cheftrainer geht. Sein Vertrag wurde bereits in der Winterpause verlängert. "Wir haben keinen langen ,Bahö‘ gemacht, weil wir wissen, was wir aneinander haben."

