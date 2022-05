Diese Szenen haben nicht nur auf dem Fußballplatz absolut nichts verloren: Franck Matondo, Stürmer von Landesliga-West-Klub Kammer, wurde am Samstag beim Spiel in Peuerbach (1:4) von einem Zuseher rassistisch beleidigt. Das, was der 37-Jährige, der seit 16 Jahren in Österreich lebt, aber viel schlimmer findet, spielte sich in der zweiten Halbzeit ab. "Bei einer Freistoßsituation hat mich ein Gegenspieler aufgrund meiner Herkunft beleidigt. Danach bat ich um eine Auswechslung. Hier geht es nicht mehr um ein Ergebnis – solche Geschehnisse darf man nicht tolerieren."

Es wurde sogar überlegt, abzutreten, wie Kammers Co-Trainer Jürgen Schobesberger verrät: "Franck wollte nicht mehr weiterspielen. Wir haben uns aber für die sportlich fairere Variante entschieden und Franck aus dem Spiel genommen. Wir wollten nicht, dass dieses Spiel am grünen Tisch möglicherweise für uns entschieden wird, obwohl wir sportlich chancenlos waren. Die Verantwortlichen von Peuerbach haben sich danach sofort bei uns entschuldigt."

Das bestätigt auch Peuerbach-Sportchef Markus Mayr: "Wir haben den Zuseher sofort von der Anlage entfernt." Den Vorwürfen bezüglich eines Spielers widerspricht er hedoch vehement: "Ich habe mit dem Team noch nach dem Spiel gesprochen, es gab keine rassistischen Äußerungen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer."

Zwei Mal entlassen

Eine unerfreuliche Woche war es auch für Mario Jaksch: Nach der Entlassung bei Union Katsdorf im Winter musste er auch bei Liga-Rivale St. Magdalena nach sieben Frühjahrsspielen schon wieder gehen. "Es war ein schweres Jahr für mich. Als Trainer ist es bitter, wenn beide Vereine, die man betreut hat, die Schlusslichter in der Tabelle sind", sagt Jaksch. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Gerold Sturm gewannen die Urfahraner ausgerechnet gegen Katsdorf 5:0.