Nach einer kurzen Schwächephase gab es zuletzt wieder zwei Siege, am Freitag ein 2:1 in Micheldorf. Ihr angekündigter Rücktritt hat das Team nicht gebremst? Dominik Nimmervoll: Der Zeitpunkt ist immer schwer zu wählen. Mein Bruder Rainer und ich haben es für uns so entschieden, dass der Klub Planungssicherheit hat. Wenn man dann nicht anschreibt, werden natürlich die Stimmen laut, ob es richtig war. Die Mannschaft ist trotzdem extrem fokussiert, bei den zwei Niederlagen fehlte uns einfach die