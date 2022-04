Immerhin für einen Tag ging es gestern für Philipp Huspek nach Oberösterreich zurück. Der 31-Jährige feierte mit den Amateuren von Sturm Graz beim FC Wels (3:1) den nächsten Sieg – und machte mit den Jung-Blackies einen weiteren ganz großen Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Fußball-liga. Im Interview mit den OÖN spricht Huspek über seine wichtige Rolle im Amateurteam, den bevorstehenden Abschied aus Graz und seine Rückkehr in die Heimat.