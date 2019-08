Huemer-Brüder schießen Gramastetten zum Sieg

Die Union Neuhofen an der Krems nahm in der Bezirksliga Süd ihre starke Form aus der Vorsaison auch in die neue Spielzeit mit: Das Team von Ex-LASK-Kicker Mario Hieblinger feierte bei Buchkirchen (2:1) den zweiten Sieg im zweiten Spiel – saisonübergreifend war es der siebente volle Erfolg im achten Spiel.

Im ersten Spiel nach dem Aufstieg feierte die Union Bad Hall in der Bezirksliga Ost ein 6:5-Torfestival bei der Union Ried in der Riedmark – immerhin sechs Tore waren es auch bei der Heimpremiere beim 4:2 gegen die SPG Vorwärts/ATSV Steyr. Zur Pause führte die Union Sigharting in der 1. Klasse Nordwest bei der Union Raab bereits 4:1. In der zweiten Hälfte drehte das Heimteam von Trainer Gerhard Nagel aber richtig auf und konnte noch zum 4:4 ausgleichen.

Ein Bruder-Paar sicherte dem SV Gramastetten in der 1. Klasse Nord beim 4:2-Erfolg daheim gegen die Union Sarleinsbach den Sieg. Johann Huemer machte nach 0:1-Rückstand den 1:1-Ausgleich (34.), sein Bruder Armin Huemer legte drei weitere Treffer (48., 81., 93.) nach.

Die Sportunion Geretsberg startete mit einem Punkt in die neue Saison der 2. Frauenliga. Gegen OÖ-Konkurrent Union Kleinmünchen gab es am Samstag ein 0:0-Remis.