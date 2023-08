Holt FC Diamant die Champions League nach Linz?

In Sofia kämpften die Kicker von Diamant Linz in den vergangenen Tagen um den Einzug in die Hauptrunde der Champions League.

Der Traum von der Königsklasse ist geplatzt: Österreichs Futsal-Meister FC Diamant Linz kann den Hauptrunden-Einzug der Saison 2021/22 in der UEFA Futsal Champions League nicht wiederholen. Ein 3:1-Sieg beim abschließenden Spiel in der Gruppe B der Vorrunde gegen die Tel-Aviv Owls (ISR) reichte beim Mini-Turnier in Bulgarien nicht für den Aufstieg.

Vorher musste sich Österreichs Meister sowohl Gastgeber Amigo Northwest (BUL) als auch dem Örebro SK Futsalklubb (SWE) mit 1:4 geschlagen geben – womit das Team von Trainer Ilija Simic als Dritter der Vorrundengruppe ausgeschieden ist. Nur die Sieger und der beste Zweite der insgesamt acht Gruppen steigen in die Hauptrunde, die von 24. bis 29. Oktober stattfindet, auf. "Wir sind aus dem zweiten Topf gestartet, mit dem dritten Platz sind wir nicht zufrieden. Wir hatten viel Pech . Mit unseren Gegnern waren wir mindestens ebenbürtig", sagt Sportchef Agan Fejzic.

Für die Linzer geht es am 15. Oktober mit dem Auftakt der 1. ÖFB Futsal Liga weiter, wo die Simic-Mannschaft heuer die Titelverteidigung anpeilt. "Wir wollen den Meistertitel wieder nach Linz holen und hoffentlich nächstes Jahr Champions League in Linz spielen", verrät Fejzic, der diesbezüglich auch schon eine Zusage der UEFA hat: "Werden wir Meister, dann findet die Vorrunde der Champions League in Linz statt. Das wäre eine richtig coole Sache, auf die wir jetzt mit Vollgas hinarbeiten."

Verständnis für Hobby

Bis dahin werden zahlreiche seiner Kicker auch im Unterhaus am Ball sein, denn: In den vergangenen Tagen tauschten einige Unterhausfußballer wie die Donau-Linz-Spieler Edwin Skrgic oder Matej Vidovic den Rasen gegen den Parkettboden. Während ihre Mitspieler am Freitag in der Landesliga Ost nicht über ein 0:0 gegen St. Ulrich hinauskamen, war das Duo in Sofia im Einsatz.

Donau-Sportchef Kurt Baumgartner hat dafür Verständnis: "Wenn sie Champions League spielen können, ist das etwas Einzigartiges. Das kann man keinem verwehren." Der 59-Jährige weiß, worauf er sich einlässt: "Im Fall von Skrgic muss man einfach sagen: Er ist ein echter Unterschiedsspieler, da nimmt man es in Kauf, wenn er einmal fehlt. Wir sind nun einmal ein Amateurverein, wo die Spieler auch wegen der Arbeit einmal fehlen könnten." Richtig intensiv wird es für jene Kicker mit doppelter Passion sowieso erst im Herbst-Finish: "Die einen gehen Skifahren, die anderen spielen eben Futsal."

Mit Amel Beglerovic verpasste am gestrigen Sonntag ein weiterer Futsal-Kicker die zweite Meisterschaftsrunde seines Klubs Union Haag am Hausruck. "Zu einem gewissen Maß sehen wir es ein", sagt Walter Heigl, Obmann der Union Haag.

