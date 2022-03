"Hoffentlich ist Oedt bald weg"

Bereits am Freitag wurde die Partie zwischen Donau Linz und Grieskirchen wegen zehn Fällen bei den Kleinmünchnern abgesagt. "Wir haben fünf Verletzte und zehn Corona-Fälle. Von unserem Kader wären nur noch vier Spieler übrig geblieben", sagt Donau-Sportchef Kurt Baumgartner. Ab fünf Corona-Fällen oder zwei fehlenden Torhütern darf man als Unterhaus-Klub ein Spiel auch ohne Zustimmung des Gegners absagen. "Das war mit Grieskirchen aber sowieso kein Problem", sagt Baumgartner.

Nicht so reibungslos lief die Absage von Edelweiss Linz – am Samstag hätte die Kondert-Elf bei Leader Oedt gastiert. Bereits Freitagabend wollten die Linzer das Duell absagen. Da waren zwar schon fünf Kicker positiv getestet worden, es waren aber noch nicht die notwendigen PCR-Ergebnisse da, weshalb Oedt spielen wollte. Am Samstag waren die Bescheide da – Edelweiss konnte ohne Zustimmung absagen. "Oedt glaubt, dass sie jedem die Meinung diktieren können. Ich hoffe, sie werden Meister und sind bald weg", war Edelweiss-Sportchef Lukas Moser verärgert. (rawa)