Hochwasser machte Dietach noch stärker

DIETACH. Mit dem 4:0 im Landesliga-Ost-Derby gegen Neuzeug gelang Dietach ein Start nach Maß: Neun Punkte aus drei Spielen sowie das Landescup-Viertelfinale stehen für die Schwarz-Grünen zu Buche. "In der Mannschaft herrscht eine super Stimmung, die sich auch in Ergebnissen widerspiegelt", freut sich Dietach-Trainer Daniel Ruttensteiner. Dietach bleibt aber auf dem Boden – und hat die Lehren aus der Vergangenheit gezogen, wo man trotz Top-Kader nie über das Tabellenmittelfeld hinauskam. Warum die Dietacher in dieser Saison neben der Qualität auch eine Einheit sind? Vor zwei Wochen ereignete sich auf der Sportanlage der Dietacher ein Hochwasser, das den Kabinentrakt, den Trainingsplatz und das Hauptfeld teilweise unter Wasser setzte. "Am nächsten Tag ist die ganze Mannschaft auf das Gelände gekommen und hat gemeinsam aufgeräumt. Es hat uns noch mehr zusammengeschweißt", sagt Ruttensteiner.

Kammer auf Erfolgswelle

Im Westen führt Bad Wimsbach nach dem 4:1 bei Sattledt die Tabelle an. Die größte Überraschung bleibt aber Kammer: In der Vorsaison holte das Team von Trainer Roland Krammer in zehn Spielen nur sechs Punkte – aktuell sind es nach dem 3:0 gegen Braunau/Ranshofen nach drei Runden bereits sieben Zähler.