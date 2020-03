Herbstmeister eröffnet das Frühjahr

Startschuss für ein spannendes OÖ-Liga-Frühjahr: Nach 118-tägiger Winterpause wird heute die zweite Saisonhälfte in der höchsten Liga des Bundeslandes angepfiffen. Herbstmeister SPG Wallern/St. Marienkirchen eröffnet die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen Bad Ischl – und will den Platz an der Spitze verteidigen.

Es wird nicht einfach: Spielmacher Edin Ibrahimovic riss sich im Herbst das Kreuzband und fehlt auch im Frühjahr. Mit Eric Zachhuber fehlt zum Start ein weiterer ganz wichtiger Offensivposten verletzungsbedingt. "Es wird schwieriger als im Herbst, aber wir trauen uns den Titel trotzdem zu", sagt Wallern-Coach Rainer Neuhofer. Bei Edelweiß Linz feiert heute Harald Kondert sein Trainer-Debüt gegen ASK St. Valentin.

FC Wels: Gespräche mit Oedt?

Das Regionalliga-Frühjahr wird mit dem OÖ-Derby zwischen Vöcklamarkt und FC Wels eröffnet. Das Team aus der Messestadt steckt als Vorletzter mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Die Zukunft des Klubs ist – nicht nur, was die Liga der kommenden Saison betrifft – ungewiss. Zuletzt gab es das Gerücht einer möglichen Spielgemeinschaft mit OÖ-Ligist Oedt, falls der Grad-Klub den Aufstieg in die dritte Liga schafft. "Kein Kommentar", heißt es dazu von Wels-Obmann Juan Bohensky, der bezüglich der Zukunft des Vereins – unabhängig von einer möglichen Zusammenarbeit mit Oedt – aber zugibt: "Es gibt Überlegungen in mehrere Richtungen."

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at