Helmut Köglbergers Vermächtnis

Fußball verbindet! Seit mittlerweile sechs Jahren gibt "Acakoro Football", ein Entwicklungshilfeprojekt für sozial schwächer gestellte Kinder und Jugendliche, Hoffnung und Zukunft. Unermüdlicher Motor und Initiator des Projektes in der kenianischen Hauptstadt war die erst im Vorjahr verstorbene LASK-Legende Helmut Köglberger.

Landesliga-Ost-Klub Union Dietach hat jetzt als Teil einer Kooperation mit Benard Ouma Arum und Peter Kamau Mwangi zwei Spieler sowie einen Trainer aus Kenia nach Österreich eingeladen, um den gegenseitigen Austausch zu fördern. Das Ziel der Zusammenarbeit ist klar. "Wir wollen den drei Burschen Einblicke in die Bereiche Trainings-, aber auch Vereinsorganisation ermöglichen. Die neuen Erkenntnisse sollen später in die Arbeit von Acakoro in Kenia eingebracht werden", sagt Mitgründer und Dietach-Co-Trainer Stefan Köglberger. Am Samstag gab Arum beim 0:1 gegen St. Ulrich sein Startelf-Debüt, Mwangi wurde eingetauscht. "Trotz der unglücklichen Niederlage haben sie ein gelungenes Debüt gegeben", sagt Dietach-Obmann Markus Sandmair.

Ermöglicht wird der Aufenthalt unter anderem von Dietach-Präsident Willi Prechtl, der sowohl für Aufenthalt als auch für Verpflegung aufkommt. "Es ist schon mit viel Arbeit verbunden, es muss sich nur jemand darum annehmen", sagt Prechtl, dessen drei Schützlinge sich schon gut eingelebt haben. Anfang November geht es für die drei "Austauschschüler" dann wieder zurück in ihre Heimat.

Luksch neuer Sattledt-Trainer

Landesliga-West-Klub Sattledt trennte sich von Trainer Philipp Eder. Nach dem 4:3 gegen Pettenbach übernimmt ab heute Andreas Luksch. Auch Schlusslicht Kammer wechselte den Coach: Statt Alexander Neudorfer war am Wochenende Verteidiger Matthias Bichler interimistischer Spielertrainer. Ohne Erfolg: Gegen Schalchen setzte es eine 0:8-Niederlage.

