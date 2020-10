Hasanovic: Rücktritt beim Spiel Bad Ischl vor Derby mit 12:1-Serie

"Er hat mich schon während des Spiels informiert, dass er nach Abpfiff mit mir reden will. Ich habe da schon gewusst, was passieren wird", sagte Sportchef Eric Rössl. Nach drei Siegen zum Start gab es zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen – am Wochenende konnte Interimscoach Rössl in Haibach ein 1:1 holen. Das Duell "Erster gegen Zweiter" gab es am vergangenen Unterhaus-Spieltag gleich drei Mal: Bereits am Freitag fegte Tragwein, Spitzenreiter der 1. Klasse Nordost, mit 5:1 über Verfolger SPG Weitersf./Kaltenb. hinweg. Eine klare Angelegenheit war auch das 4:1 von Leader Windischgarsten gegen Haidershofen in der 1. Klasse Ost. Enger ging es nur in Riedau zur Sache: Der Tabellenführer der 1. Klasse Nordwest besiegte den Zweiten Lambrechten 2:1.

Das 6:1 des SV Bad Ischl in Bad Schallerbach vor zwei Wochen war der höchste Auswärtssieg der Kaiserstädter seit dem Jahr 2000. Um diesen Rekord zu knacken, benötigte man nicht mehr 20 Jahre, sondern nur 14 Tage: Beim 6:0 über St. Valentin trafen Mario Petter (2). Franjo Dramac (2), Rudi Durkovic und Tobias Feldkirchner. Morgen (16.30) empfängt Bad Ischl im Nachtrags-Derby Mondsee.

