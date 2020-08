Gurten muss nach positiven Covid-Tests die nächsten drei Spiele absagen

Groß war die Aufregung und vor allem Unsicherheit im heimischen Fußball, nachdem die OÖNachrichten gestern darüber berichtet hatten, dass bei dem Unterhaus-Klub TSU Hofkirchen erstmals gleich alle 28 Spieler von Kampfmannschaft und Reserve für zehn Tage in Quarantäne geschickt wurden. Und das, obwohl man im eigenen Team keinen positiven Corona-Fall gehabt hat.

Mittlerweile hat es mit der Union Gurten auch einen Regionalligisten mit zwei positiven Tests erwischt. Auch im Innviertel muss nach dem behördlichen Bescheid die gesamte Mannschaft für zehn Tage in Quarantäne. Das bedeutet, dass man gleich drei Spiele absagen muss: nicht nur das morgige Cupspiel gegen Altach, sondern auch das für Dienstag geplante Heimspiel gegen Kalsdorf sowie das Derby am nächsten Freitag in Vöcklamarkt. Zu diesem Zeitpunkt wäre die Quarantäne zwar bereits aufgehoben, laut Regulativ muss ein Team dann aber erst vier Tage später wieder ein Spiel absolvieren.

Während im Profifußball zwei negative Tests binnen vier Tagen immer reichen, um trainieren zu dürfen, sieht es im Amateursport ganz anders aus. Jene Gurtener Spieler, die am Dienstag negativ getestet wurden, müssen auch dann die gesamte Zeit über in Quarantäne bleiben, wenn man in den nächsten Tagen einen weiteren negativen Test abgeben würde. Dazu kommt, dass von Bezirksbehörde zu Bezirksbehörde oft unterschiedlich entschieden wird.

Auch Wallern in Terminnot

Das Gurtener Schicksal könnte auch dem SV Wallern blühen. Auch beim OÖ-Ligisten wurden zwei Spieler positiv auf Corona getestet. Das morgige Cupspiel gegen Reichenau ist bereits abgesagt, auch das Meisterschaftsspiel am Dienstag gegen St. Florian wird nicht stattfinden. Ob man nächsten Samstag gegen Edelweiß spielen kann, hängt wohl davon ab, wie viele Spieler heute von den Bezirksbehörden in Quarantäne geschickt werden. Insgesamt wurden vier der für morgen geplanten 14 ÖFB-CupSpiele abgesagt. (haba)

