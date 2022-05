Gurten hat noch lange nicht genug

"Sturm ist zu stark für diese Liga, aber wir wollen dahinter das beste Team sein", sagt Sportchef Franz Reisegger.

Sein Klub ist als Dritter nicht nur in der Gegenwart richtig stark unterwegs, sondern wird auch in der Zukunft gut aufgestellt sein: Alle Kicker der aktuellen Erfolgsmannschaft bleiben auch in der kommenden Saison an Bord, lediglich die Ergänzungsspieler Mijo Miletic und Mario Colic verlassen den Verein.