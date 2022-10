Gurten auf Rekordjagd

Stellt die Union Gurten heute einen eigenen Vereinsrekord ein? Im Auswärtsspiel in der Fußball-Regionalliga bei Deutschlandsberg (19 Uhr) geht das Team von Trainer Peter Madritsch auf den siebenten Sieg in Serie los. Das war den Innviertlern in ihrer Drittliga-Historie schon einmal gelungen: Saisonübergreifend konnten 2020 und 2021 – mit einer halbjährigen coronabedingten Unterbrechung – sieben volle Erfolge in Serie gefeiert werden. Die längste Siegesserie hat in der Regionalliga Mitte auch ein OÖ-Klub inne: 1968 gab der FC Linz saisonübergreifend in zwölf Spielen keinen Punkt ab.

Um wichtige Punkte geht es auch für Vöcklamarkt im Kampf um den Klassenerhalt. Es wartet die wohl schwierigste Aufgabe. Die Hausruckviertler empfangen Tabellenführer Leoben. Gerade die Topteams sind dem Team von Neo-Trainer Thomas Laganda seit dessen Antritt aber gelegen: Sowohl gegen die LASK Amateure (1:1) als auch gegen WSC/Hertha (1:1) wurde daheim gepunktet.