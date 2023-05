Guerrib schoss Außenseiter Bad Schallerbach zum Landescup-Sieg

Es war das würdige Finale eines packenden Transdanubia-Fußball-Landescups: Vor 1000 Zuschauern in Wallern gelang Bad Schallerbachs Miliam Guerrib in der Verlängerung mit dem 3:2-Siegestreffer der K.-o.-Schlag gegen den OÖ-Liga-Zweiten Wallern (116.). Der Landesliga-Meister darf sich nach dem 3:2 (2:2)-Sieg über 10.000 Euro Siegprämie und einen Platz im ÖFB-Cup freuen.

"Unglaublich! Da war alles dabei", sagte Bad Schallerbachs Alexander Fröschl, der die Führung von Wallern/St. Marienkirchen vor der Pause ausgeglichen hatte. Kurz vor Schluss hatte der Außenseiter schon eine Hand am Pokal, als Dominik Stadlbauers Freistoß von der Stange zum 2:1 in Tor sprang (89.) – doch der eingewechselte Mario Mitter rettete Wallern/St. Marienkirchen mit dem 2:2 in die Verlängerung (92.).

"Ein Top-Finale", hatte Bad Schallerbachs sportlicher Leiter Harald Ruckendorfer schon vor dem Anstoß des Nachschlags gesagt – und das bessere Ende hatte sein Team dank Miliam Guerrib. Der Landesligist hatte auf dem Weg zum Triumph auch den OÖ-Liga-Spitzenreiter Oedt aus dem Bewerb gekickt. Der Finalsieg war der nächste Hinweis darauf, dass Bad Schallerbach in der kommenden Saison in der OÖ-Liga an der Spitze mitmischen dürfte.

Der nächste Titel soll am Sonntag folgen

Gefeiert wurde noch mit leicht angezogener Handbremse: Am Sonntag kann der Landesliga-West-Titel fixiert werden – gegen St. Marienkirchen/Wallern 1b, das zweite Team des Landescup-Finalgegners. Fröschl: "Dann haben wir Zeit zu feiern."

Bad Schallerbach setzte die Serie der unterschiedlichen Landescup-Sieger fort: Bei den jüngsten neun Auflagen gab es mit St. Martin, Edelweiss, Bad Wimsbach, FC Wels, Micheldorf, Vorwärts Steyr, Oedt und Bad Schallerbach acht verschiedene Sieger. Nur Oedt gewann den Bewerb in diesem Zeitraum zweimal.

Landescup-Finale in Wallern:

Wallern/St. Marienkirchen – Bad Schallerbach 2:3 n. V. (2:2, 1:1)

Tore: Ph. Mitter (8.), M. Mitter (92.); Fröschl (41.), Stadlbauer (89.), Guerrib (116.)

