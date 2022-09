Gruber kam, sah und siegte gegen den Ex-Klub

Vier Jahre lang betreute Wolfgang Gruber St. Florian in der OÖ-Liga, ehe er vergangene Saison erst entlassen, und dann zu spät zurückgeholt wurde, um den Abstieg noch verhindern zu können. Jetzt ist Gruber aber wieder zurück im Trainergeschäft, und trainiert seit vergangener Woche Schwertberg in der Landesliga Ost. Wie es der Zufall will, traf der 49-Jährige bei seinem Debüt ausgerechnet auf seine ehemaligen Mitstreiter aus St. Florian – und konnte dieses Duell mit 2:0 für sich entscheiden. "Es war kein normaler Spieltag für mich. Ich hatte schon vorher ein mulmiges Gefühl weil ausgerechnet St. Florian unser erster Gegner sein würde. Einerseits ist die Freude über den Erfolg groß. Andererseits tut es einem dann doch ein wenig weh, wenn das gegen den Ex-Verein gelingt", sagt Gruber.

Hitzige Szenen im Westen

Im Westen musste Titelaspirant Bad Schallerbach die zweite Niederlage in Serie einstecken. Dem nicht genug, wurden beim 1:2 in Pettenbach drei Spieler des Top-Teams binnen vier Minuten ausgeschlossen. "So etwas habe ich noch nie erlebt", ärgerte sich Bad Schallerbach-Sportchef Harald Ruckendorfer über Referee Asim Basic. Auch nach dem Abpfiff blieb es hitzig, beim Abgang in die Kabinen kam es zu Tumulten. Anzeigen gegen Bad-Schallerbach-Trainer Erich Renner und dessen Tormann-Trainer Rene Troll waren die Folge. Ruckendorfer: "Wir werden diesen Schiedsrichter in Zukunft ablehnen."