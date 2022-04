Der ÖFB hat bei den Kleinsten eine Reform beschlossen, die ab kommender Saison in Kraft treten wird. Zwei Kennzahlen haben den Fußball-Bund dazu animiert: 25 Prozent der Neueinsteiger hören im ersten Jahr nach der Erstanmeldung schon wieder auf zu kicken – und weniger als 50 Prozent spielen nach ihrem 18. Lebensjahr überhaupt noch Fußball. So bleiben viele Talente unentdeckt, aber auch Spieler sowie in weiterer Folge Trainer und Funktionäre gehen dem Fußball verloren.