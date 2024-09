Große Bühne für die 40 Nachwuchsmeister von Oberösterreich

Am vergangenen Freitag waren die Kleinsten auf der großen Bühne: Eine Vielzahl an jungen Fußballern von 40 oberösterreichischen Nachwuchsmeistern der Vorsaison wurden in der PlusCity von Landeshauptmann Thomas Stelzer und OÖ-Verbandspräsident Gerhard Götschhofer geehrt. "Für viele der Talente ist die Meisterehrung der erste echte Höhepunkt in der Fußballer-Laufbahn, an den man sich ewig erinnert. Gleichzeitig ist so ein Erlebnis Ansporn für die kommenden Jahre. Daher freuen wir uns, dass wir mit unseren Partnern diesen tollen Rahmen für die Veranstaltung schaffen können", sagt OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer.

Sechs Teams räumten gleich doppelt ab: Die Nachwuchsabteilungen des LASK (U13, U14), von Ohlsdorf (U13, U16) und Weißkirchen (U14, U16) sowie der Spielgemeinschaften Bad Kreuzen/Pabneukirchen (U14, U15), Friedburg/Pöndorf (U13, U14) und den Sternstein Juniors (U14, U16) durften in gleich zwei Bewerben jubeln. Zur Einstimmung der Meisterparty wurde ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Neben einem Fußballkäfig gab es ein Torwandschießen und die Chance auf Preise beim PlusCity-Glücksrad. Zudem durften sich die jungen Meisterkicker über Autogramme von LASK-Youngster Armin Haider, den Blau-Weiß-Kickern Oliver Wähling und Marcel Schantl sowie Rieds Andreas Leitner freuen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

