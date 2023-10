Große Bühne für 46 Nachwuchs-Champions

Am vergangenen Mittwoch waren die Kleinsten auf der großen Bühne: Fast 1000 junge Fußballer der 46 oberösterreichischen Nachwuchsmeister der Vorsaison wurden in der PlusCity von Landeshauptmann Thomas Stelzer und OÖ-Verbandspräsident Gerhard Götschhofer geehrt. "Ihr seid die Garantie, dass der OÖ-Fußball auch in Zukunft erfolgreich ist", sagt Stelzer. OÖFV-Boss Götschhofer: "Da es im Fußball oft schmerzhafte Niederlagen geben kann, ist es umso wichtiger, große Erfolge auch gebührend zu feiern. Daher freuen wir uns, dass der Verband dank der Unterstützung der PlusCity die Meisterehrung in einem tollen Rahmen durchführen kann und dieser Tag den zahlreichen Talenten lange positiv in Erinnerung bleiben wird." Zwei Linzer Teams räumten gleich drei Titel ab: Der Nachwuchs von Bundesligist FC Blau-Weiß Linz triumphierte in den Bewerben U13, U16 und U18, Landesligist Admira holte ebenfalls drei Meisterteller (U15, U16, U18).

Zur Einstimmung wurde ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Neben einem Fußballkäfig gab es ein Torwandschießen und die Chance auf Preise beim PlusCity-Glücksrad. Außerdem durften sich die jungen Meisterkicker über Autogramme von LASK-Profi Rene Renner, Blau-Weiß-Linz-Kapitän Lukas Tursch oder Rieds Philipp Pomer freuen.

