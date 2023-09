Goalgetter war bei DFB-Teamchef Verteidiger

Ostermiethings Julien-Lee Richter (links) trifft aktuell nach Belieben. Sein Tor beim 4:1 gegen die SPG FC Wels/WSC Hertha 1b war sein bereits neunter Saisontreffer. Die Innviertler führen nach sechs Runden die Tabelle in der OÖ-Liga an.

OSTERMIETHING. "Dass es so gut läuft, damit konnte man nicht rechnen", kann Ostermiething-Trainer Christoph Mühllechner den aktuellen Erfolgslauf seines Teams selbst noch nicht ganz fassen. Der 4:1-Auswärtserfolg bei der SPG FC Wels/WSC Hertha 1b war der fünfte Sieg im sechsten Spiel – die Innviertler führen die Tabelle der OÖ-Liga an.

Während in der Vorsaison insgesamt 25 Zähler eingefahren worden waren, sind es jetzt nach dem ersten Saisonfünftel bereits 15 Punkte. "Defensiv lassen wir wenig zu und offensiv sind wir immer für ein Tor gut", beschreibt der 34-jährige Coach, der Ostermiething im Sommer übernommen hat, das Erfolgsgeheimnis.

Bei dem sticht vor allem ein Akteur heraus: Offensivspieler Julien-Lee Richter. Der 24-jährige Deutsche erzielte bereits neun Saisontore, traf auch beim jüngsten Erfolg in der Messestadt. Richter ist im wahrsten Sinne des Wortes ein (grenz-)genialer Kicker: Der gebürtige Deutsche ist der einzige Spieler, der den Weg zu jedem Training oder Spiel für seinen Klub aus Braunau über die deutsche Grenze absolvieren muss.

Bei Sandro Wagner noch Verteidiger

Im benachbarten Ausland fühlt sich der Torjäger, der bereits zehn Spiele für Unterhaching in der dritten deutschen Liga bestritten und insgesamt schon 105 Partien in der Regionalliga Bayern (Wacker Burghausen, Rosenheim und Unterhaching) in den Beinen hat, merkbar wohl. Ein prominenter Mann hat seinen Torriecher früher anscheinend noch nicht erkannt: 2021 war Sandro Wagner – jetzt gemeinsam mit Rudi Völler Interims-Teamchef der deutschen Nationalmannschaft – sein Trainer bei Unterhaching – der achtfache deutsche Teamspieler und dreifache Meister mit den Bayern setzte Richter damals aber vorwiegend auf der Position des Außenverteidigers ein. Mühllechner: "In der Vorsaison hat Julien bei Ostermiething auch vor allem auf der Seite gespielt, ich stelle ihn aber im Sturm auf. Er bringt extrem viel mit, kann aber noch mehr."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger