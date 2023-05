Gmunden peilt die OÖ-Liga an

Seit 2019 kickt Gmunden in der Landesliga – geht es nach den Funktionären des Klubs aus dem Salzkammergut, soll sich das in naher Zukunft wieder ändern. In dieser Saison hielt man sich aufgrund der starken Konkurrenz im Westen um Bad Schallerbach dem Vernehmen nach mit Investitionen noch bewusst zurück – im Sommer könnte sich das ändern. Nach dem 3:0 im Derby gegen Gschwandt ist die Elf von Trainer Christoph Brummayer zweitbestes Frühjahrsteam – in der kommenden Saison peilt man die OÖ-Liga an. "Wir sind auf der Suche nach Spielern, die unserer bereits starken Mannschaft weiterhelfen können, halten speziell Ausschau nach einem Torjäger", sagt Gmunden-Obmann Günter Laska.

Besonders interessant erscheint für Laska auch die Rückkehr der Relegation zwischen OÖ-Liga und Landesliga ab nächster Saison. "Zwei Vereine hätten dann die Möglichkeit, aufzusteigen. Neben Bad Wimsbach, Andorf, Grieskirchen oder auch Schärding wollen wir da in der Verlosung dabei sein."

Trainer kommen und gehen

Auch Andorf will kommende Saison wieder vorne mitmischen: Mit der Verpflichtung von Ex-Schärding-Trainer Bernhard Straif sind die Erwartungen bei den Innviertlern in der kommenden Saison groß. Straif hingegen tritt auf die Bremse: "Aktuell ist mir die Euphorie im Verein zu viel. So wie es aussieht, werden wir zwei unserer Stürmer verlieren und hier Bedarf haben."

Einen neuen Trainer hat auch Schalchen: Robert Pessentheiner kehrte zu den Braunauern zurück. Ebenfalls eine Rochade in der Coaching-Zone steht bei Schlusslicht Schlierbach an. Während die Kremstaler mitten im Abstiegskampf stecken, schafft Trainer Falko Feichtl einen Aufstieg: Der 39-Jährige wird ab Sommer neuer Coach von OÖ-Ligist Micheldorf.

Autor Tobias Pramberger Tobias Pramberger