Gibt es ein Vereinssterben im oberösterreichischen Unterhaus?

SK Schärding (links) könnte bald in einer SPG auftreten.

Quo vadis, oberösterreichischer Vereinsfußball? Jahr für Jahr verliert der Oberösterreichische Fußballverband Klubs. Eine Statistik verdeutlicht das: Haben 2013 noch insgesamt 372 Mannschaften am Meisterschaftsbetrieb des OÖFV teilgenommen, sind es aktuell – also zehn Jahre später – nur noch 362. Wäre zu Saisonbeginn nicht die neue 2. Klasse 1b eingeführt worden, die Statistik würde noch trister aussehen. Im vergangenen Sommer kamen so nämlich zwölf 1b-Teams von Landesligisten dazu.