Generalprobe für Galas gegen Ried und Salzburg

Im heutigen Heimspiel gegen Treibach (19 Uhr) soll dieser Lauf fortgesetzt werden. Am Mittwoch wartet dann bereits das nächste Heimspiel auf die Welser. Gegen die SV Ried ist am Mittwoch (19.30) eine echte Gala zu erwarten. Ebenso eine Generalprobe erleben heute die Gurtener beim Aufsteiger in Leoben (19 Uhr). Die in der Liga noch immer sieglosen Innviertler treffen bereits am Dienstag in der zweiten Runde des ÖFB-Cups im Rieder Stadion auf Serienmeister und Titelverteidiger Salzburg (20.30 Uhr, ORF eins).