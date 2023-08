Gemeinsam statt einsam

In Schärding wird Doppelpass gespielt.

Waren sie vor wenigen Jahren noch eine exotische Seltenheit, sind Spielgemeinschaften im Fußball-Unterhaus aktuell nicht mehr wegzudenken. Im Sommer besiegelten auch in den Landesligen wieder einige Klubs eine Zusammenarbeit. "Wir hätten das Ganze schon weit früher realisieren sollen", erklärte Schärdings Obmann Reinhard Wagner, nachdem in der Landesliga West der SK zuletzt mit dem ATSV die Kräfte gebündelt hatte. "Die Stimmung ist absolut positiv und die Zusammenarbeit von toller Kollegialität geprägt", sagte der 40-Jährige nach dem 3:1 im Heimspiel gegen Schwanenstadt. Doch wie bei jedem Projekt gibt es auch kritische Stimmen. "Aber auch die Suderanten werden wir bald zum Verstummen bringen. Der überwiegende Großteil ist begeistert."

Ebenfalls neu im Westen ist die Spielgemeinschaft mit Pettenbach und Grünau. "Wir haben den Schritt keinesfalls bereut. Wenn die richtigen Leute anpacken, dann kommt dabei immer etwas Fruchtbares heraus", sagte Pettenbachs Obmann Gregor Waser.

Doppelpass in Katsdorf

Nachdem man schon lange vor Corona erste Pläne geschmiedet hatte, scheint seit Saisonbeginn auch in der Landesliga Ost eine neue "Klub-Ehe" auf. In Katsdorf wurden die Kräfte bei Union und ASKÖ gebündelt. "Die Stimmung in den Klubs und im Ort ist absolut euphorisch", erklärte mit Kurt Kerschbaummair der SPG-Beauftragte der Mühlviertler Klubs – trotz des 0:2 bei Schwertberg. Besonders erfreulich sei die Akzeptanz bei der Gemeindebevölkerung: "Bei den ersten Trainings hatten wir sogar bei den Einheiten Zuschauer. Es ist eine wirklich tolle Dynamik entstanden."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.