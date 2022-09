Gemeinsam im Klub, getrennt im Nationalteam

Während Edina Avdic ihre Heimat Bosnien-Herzegowina heuer sogar bei der U17-EM vertrat, entschied sich Almedina Sisic für eine Karriere im ÖFB-U17-Team. "Es ist etwas ganz Besonderes, schon in so jungen Jahren für sein Heimatland bei einer Europameisterschaft antreten zu dürfen", sagt Avdic, die auch bei der rot-weiß-roten Auswahl öfter auf Abruf stand, aber nie einberufen wurde. Avdic selbst sieht einen möglichen Grund in einer langwierigen Verletzung mit längerer unfreiwilliger Pause. "Leider hat es mit einer ÖFB-Nominierung nicht geklappt."

Anders bei ihrer Teamkollegin Sisic: "Ich habe mich für den ÖFB entschieden, weil ich die Chance hier nutzen wollte, da das Niveau und die Professionalität in Österreich höher als in Bosnien sind", sagt die 16-Jährige, die für die beiden Testspiele des ÖFB gegen Tschechien am 1. und 4. September einberufen wurde. Am Samstag stehen sie für die Linzerinnen gemeinsam auf dem Platz und hoffen in Innsbruck auf den ersten Sieg in der neuen Saison. (pich)