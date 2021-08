Gelingt Gurten der vierte Streich?

Heute (19 Uhr) soll gegen den noch sieglosen SC Weiz, der in Runde eins in ein 0:6-Debakel bei den Sturm-Amateuren geschlittert ist, der vierte Streich gelingen. "Wenn wir so spielen wie in der ersten Hälfte beim 2:0 in Spittal, haben wir gute Möglichkeiten", sagte Peter Madritsch, der Trainer des Tabellenführers, der mit Fabian Wimmleitner den Toptorjäger (fünf Treffer) in seinen Reihen hat. Beim jüngsten Gastspiel in Kärnten glänzte der 29-jährige Stürmer als doppelter Vorlagengeber. Der FC Wels, der einen Stotterstart hingelegt hat, peilt mit Heimvorteil gegen die Amateure des Wolfsberger AC den ersten Saisonsieg an. Das ist leichter gesagt als getan nach dem jüngsten 1:7 in Deutschlandsberg.